В России до 20% людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют и диабет

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Около 20% российских пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями сталкиваются с сахарным диабетом. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

В зависимости от вида патологий, примерно 16-18%, до 20% больных сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют сахарный диабет, — рассказал эксперт на онлайн-конференции «Предиабет — время действовать!».

Бойцов при этом подчеркнул, что и у здоровых людей, и у тех, кто имеет предиабет давление не должно превышать 130/80 мм ртутного столба. Дело в том, что осложнения в виде инсульта, инфаркта бывают не просто неприятными, но и драматическими и смертельными «и имеют линейный характер с очень маленьких значений давления — 110/70 мм ртутного столба».

По словам эксперта, чем выше давление, тем сложнее ситуация.

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