В России десятки лекарств проверяют на эффективность против коронавируса

https://static.news.ru/photo/99f2c47e-7439-11ea-9ff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Jetel/CTK/Global Look Press

Восемь уже имеющихся в обращении и 22 новых лекарственных препарата проверяются в России на возможность лечения с их помощью от новой коронавирусной инфекции. Об этом на совещании, которое провёл президент РФ Владимир Путин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Зампред правительства уточнила, что новые препараты представлены Сибирским отделением Российской академии наук.

Данные о возможности лечения ими новой коронавирусной инфекции будут получены 10 апреля, — цитирует ТАСС Голикову.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создать дополнительный резерв медикаментов для профилактики лечения коронавируса, писал NEWS.ru.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больниц, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больниц.