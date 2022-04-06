L-тироксин начнут производить в России

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на производство жизненно важного препарата L-тироксина, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее лекарство поступало только от иностранных фармацевтических компаний.

Запустить производство L-тироксина планируют в течение месяца. По мнению ведомства, на начальном этапе российское предприятие Renewal (ПФК «Обновление») сможет выйти на 500 тысяч упаковок, далее объём увеличат до 1 млн.

Это позволит компании наладить выпуск важнейшего препарата для терапии заболеваний щитовидной железы, он эффективен в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы. По данным производителя, его мощности позволяют выйти при необходимости на начальном этапе на объем 500 тысяч упаковок «L-тироксина» в месяц, впоследствии — 1 млн упаковок в месяц, — говорится в сообщении.

Препарат будет доступен в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг. Пациенты смогут приобрести лекарство только по рецепту врача.

В марте в ряде регионов России сообщалось об исчезновении с аптечных полок L-тироксина. Тогда Росздравнадзор заявил, что проблем с запасами препаратов нет, однако позднее признал повышенный спрос на препарат.

Ранее в Минздраве рассказали о создании особой системы онлайн-контроля доступности лекарств. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава.