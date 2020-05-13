В России 100-летний пациент полностью выздоровел от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7af2b064-9515-11ea-8c3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый в России 100-летний пациент полностью излечился от коронавирусной инфекции. Пелагею Михайловну Пояркову выписали из больницы в день её рождения.

Женщина заразилась в клинике, где проходила плановое лечение — инфекцию она подцепила от соседки по палате. Когда диагноз COVID-19 подтвердился и у Пелагеи Михайловны, её госпитализировали в Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России. Это учреждение перепрофилировано под приём больных новой коронавирусной инфекцией.

Пациентка проходила здесь консервативную комплексную терапию. 13 мая ФМБА РФ сообщило, что женщина поправилась и её выписали.

Пояркова родилась в Москве. В Великую Отечественную войну она потеряла мужа, осталась одна с грудным ребёнком. Сейчас она живёт вместе с дочкой и зятем.

Считается, что коронавирус нового типа наиболее опасен для пожилых людей. В Европейском регионе более 95% летальных исходов от COVID-19 зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. Однако случаются и счастливые исключения.

Так, оперный певец Пласидо Доминго поборол болезнь в возрасте 79 лет. В Великобритании врачи заявили о выписке 99-летнего Джека Боудена, излечившегося от коронавируса. Кстати, в годы Второй мировой войны он работал в военном британском госпитале, разрабатывающем пенициллин. Также в итальянском городе Римини выздоровел 101-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус.

Ранее NEWS.ru рассказывал о 107-летней гражданке Турции Хавахан Карадениз, которая полностью излечилась от коронавируса. По мнению врачей, справиться с недугом женщине помогла сильная иммунная система. За всю свою жизнь она не переносила операций, у неё отличная память.