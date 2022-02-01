В России не началась выдача QR-кодов на основе антител

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщило, что не были разработаны механизмы выдачи QR-кодов по наличию антител, об этом передаёт «Интерфакс». Начало выдачи таких сертификатов планировалась в начале февраля.

Мы разработаем и запустим на «Госуслугах» соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что совет Госдумы единогласно принял решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что инициативу уберут из поручений главы государства. По его словам, такое решение было принято в связи с изменением эпидемиологической ситуации в стране.

Как подчеркнула перед этим вице-премьер Татьяна Голикова, второе чтение документа отложили из-за «высокой неопределённости» ситуации с распространением коронавируса.