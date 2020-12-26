В Роспотребназдоре оценили риск заражения коронавирусом в самолёте

https://static.news.ru/photo/f14f7592-4822-11eb-b2a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риск заразиться коронаввирусом на борту самолёта при соблюдении всех необходимых мер безопасности крайне невелик, считает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В полёте воздух в салоне полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие от 99% вредных примесей и вирусов, — приводит слова эксперта РИА Новости.

Лебедев добавил, что воздух в салоне самолёта курсирует не по кругу, а идёт снизу вверх, таким образом, пассажиры, которые не ходят лишний раз между рядами, могут заразиться лишь от ближайших к ним соседей или при контакте с бортпроводниками. Именно на этот случаё авиакомпании настаивают, чтобы все пассажиры и стюардессы во время полёта носили маски и другие средства индивидуальной защиты.

Также хорошо бы постараться забронировать себе места в первых рядах — то есть там, где люди меньше всего ходят. И желательно сесть около иллюминатора и в течение всего полёта по возможности не покидать своего места, — порекомендовал Лебедев тем, кому предстоят перелёты в условиях пандемии.

Эксперт Роспотребнадзора рекомендует брать с собой в самолёт антисептические салфетки и небольшую ёмкость с санитайзером для обработки рук, подлокотников и столика.

Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки COVID-19 официально подтвердили у 28 284 жителей 85 российских регионов. Всего за время пандемии коронавирусом в РФ заразились 3 050 248 человек.