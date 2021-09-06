В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии симптомов, присущих лишь COVID-19

Симптомы, характерные только для коронавирусной инфекции и не встречающиеся при других ОРВИ, в мире пока не выявлены. Об этом в беседе с РИА Новости заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила , что чаще всего заразившиеся коронавирусом жалуются на температуру (78% заболевших) и кашель (57%). У 15–40% заболевших фиксируются симптомы общей интоксикации — боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость, а почти в 20% случаев инфекция сопровождается диареей, тошнотой и рвотой.

Встречаются также различные элементы сыпи на кожных покровах, которые обычно описываются у пациентов, проходящих лечение в стационаре. Но кожные изменения могут быть также связаны и с воздействием лекарственных препаратов, а также обострением имеющейся у пациента другой патологии, — подчеркнула Пшеничная.

По её словам, относительно редкими признаками заболевания считаются заложенность носа, ушей, першение в горле и конъюнктивит.

Ранее стало известно, что Россию ждёт четвёртая волна коронавируса. COVID-19 не отступит в ближайшие полтора-два года, рассказал инфекционист Евгений Тимаков. Врач-педиатр уточнил, что осенью и весной ожидается подъём заболеваемости. При этом, по его оценке, 80–90% населения России уже контактировали с COVID-19.