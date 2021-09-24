В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 осенью

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что в этом году заболеваемость коронавирусом будет ниже, чем в прошлом. По его мнению, для достижения популяционного иммунитета нужно ещё больше привитых, чтобы появилась необходимая иммунная прослойка. Слова Горелова приводит РИА Новости.

Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию, — уточнил специалист.

Горелов подчеркнул, что пока масочный режим не отменён, поэтому эти средства защиты носить нужно обязательно, особенно в местах большого скопления людей. В азиатских странах ношение масок стало нормой после первых случаев выявленного коронавируса, добавил он.

Кроме того, подчеркнул Горелов, уже 40 млн человек вакцинировались от COVID-19.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что основными причинами резкого роста заболеваемости COVID-19 в России стали наступление осени и распространение «дельта»-штамма.