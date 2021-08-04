В Роспотребнадзоре советуют ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода

Для достаточной защиты от COVID-19 рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода, поскольку защитный эффект вакцин может снижаться против «дельта»-штамма коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули , что существующие вакцины обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами, в том числе и против «дельта»-штамма, защищая от тяжёлых форм заболевания. Тем не менее для поддержания достаточной защиты от новых штаммов рекомендуется ревакцинация раз в полгода.

В настоящее время в России вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Для прививок используются четыре отечественные вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о необходимости до конца сентября текущего года ввести временный мораторий на ревакцинацию. В ВОЗ считают, что в мире возникло глобальное неравенство относительно доступа к вакцинам от коронавируса. Так, в более бедных странах полный цикл вакцинации или хотя бы первую часть прошли гораздо меньше людей, чем в более богатых.