В Роспотребнадзоре советуют ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода

Для достаточной защиты от COVID-19 рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода, поскольку защитный эффект вакцин может снижаться против «дельта»-штамма коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве
В настоящее время в России вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Для прививок используются четыре отечественные вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о необходимости до конца сентября текущего года ввести временный мораторий на ревакцинацию. В ВОЗ считают, что в мире возникло глобальное неравенство относительно доступа к вакцинам от коронавируса. Так, в более бедных странах полный цикл вакцинации или хотя бы первую часть прошли гораздо меньше людей, чем в более богатых.