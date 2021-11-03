В Роспотребнадзоре риск заражения COVID-19 от привитого назвали низким
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:45, 05 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Риск заразиться от вакцинированного человека значительно ниже, чем от непривитого. Об этом заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, отметившая, что роль играют время и количество выделяемого возбудителя инфекции.
Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше, — пояснила доктор медицинских наук.
Ранее стало известно, что отрицательный результат теста на коронавирус, как правило, говорит о том, что больной больше не заразен. Об этом заявила Татьяна Руженцова. Она уточнила, что бывают исключения, но в настоящее время ложноотрицательных тестов фиксируются единицы.