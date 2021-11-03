В Роспотребнадзоре риск заражения COVID-19 от привитого назвали низким

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сокращении числа ежедневных госпитализаций граждан с коронавирусом в столице. Ситуация с COVID-19 «более-менее» стабилизировалась. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Нет динамики роста, у нас около 1,5 тысячи госпитализаций держится уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1600–1700, — рассказал мэр. По словам Собянина, полный эффект от нерабочих дней...