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В Роспотребнадзоре риск заражения COVID-19 от привитого назвали низким

03:45, 05 ноября 2021
В Роспотребнадзоре риск заражения COVID-19 от привитого назвали низким Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Риск заразиться от вакцинированного человека значительно ниже, чем от непривитого. Об этом заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, отметившая, что роль играют время и количество выделяемого возбудителя инфекции.

Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше, — пояснила доктор медицинских наук.

Ранее стало известно, что отрицательный результат теста на коронавирус, как правило, говорит о том, что больной больше не заразен. Об этом заявила Татьяна Руженцова. Она уточнила, что бывают исключения, но в настоящее время ложноотрицательных тестов фиксируются единицы.

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