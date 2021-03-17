Роспотребнадзор рекомендовал не выезжать за рубеж на майские праздники

https://static.news.ru/photo/eea939f2-8753-11eb-92cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести майские праздники в России и не выезжать за рубеж. Она добавила, что шансы на открытие границ остаются.

Мне кажется, планируя свои праздничные дни майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше всё-таки их провести внутри страны, — сообщила Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

В то же время глава Роспотребнадзора отметила, что шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут попасть сейчас, не сокращаются. Однако оставаться внутри страны — лучшая стратегия, чтобы сберечь своё здоровье.

Кроме того, Попова добавила, что в стране постоянно отменяют ограничения, введённые из-за коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что широкого распространения новых мутаций коронавируса на территории России не зафиксировано. Выявляются только единичные случаи. Об этом рассказала Анна Попова. Она отметила, что российские специалисты знают об опасностях, связанных с мутациями, наблюдают за исследованиями зарубежных коллег и внимательно отслеживают их результаты.