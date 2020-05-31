В Роспотребнадзоре рассказали, сколько сахара можно есть детям

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Детям в возрасте от 3 до 10 лет можно давать не более трёх чайных ложек сахара в день. При этом желательно, чтобы ребёнок получал его из овощей и фруктов, а не из конфет и печенья, сообщили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что в одной чайной ложке содержится четыре грамма сахара.

Что касается детей в возрасте от 10 до 18 лет, то у них дозу можно удвоить. При этом малышам до 3 лет сладкое давать вообще не рекомендуется, подчеркнули в ведомстве.

Сладости являются самым лёгким и доступным способом доставить ребёнку радость. И вместо того чтобы давать своему ребёнку по-настоящему полезный сахар, который содержится во фруктах, или сухофруктах, мамы и папы, бабушки и дедушки с умилением смотрят, как малыш с удовольствием поглощает горы конфет и печенья, — посетовали специалисты Роспотребнадзора.

Они напомнили, что чрезмерное потребление сахара нарушает пищевое поведение: у детей меняются вкусы, в итоге они отказываются есть любую несладкую пищу — овощи, фрукты, молочные и мясные продукты. Вследствие этого в организм перестают поступать необходимые питательные вещества, микроэлементы и витамины.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что бывают ситуации, когда потребность в легкоусвояемых углеводах необходима. Это может быть восстановление после болезни, спортивные соревнования или подготовка к экзаменам. Тогда употребление углеводов для получения необходимой энергии оправданно, однако делать это следует с осторожностью и, главное, не увлекаться.

Ранее NEWS.ru писал, что зависимость от сладкого не передаётся генетически, однако дети-сладкоежки могут появляться по другой причине. Если во время беременности мать увлекалась шоколадом и конфетами, то потребность в таких продуктах может появиться и у ребёнка.