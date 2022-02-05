В Роспотребнадзоре рассказали про течение «омикрона» у детей

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала ТАСС, что большинство детей переносят штамм «омикрон» без последствий. Тем не менее, ведомство располагает лишь предварительными данными, признаётся эксперт. Она отметила, что оценить частоту осложнений у детей на сегодняшний день невозможно.

Пока мы имеем только предварительные данные. Оценить частоту осложнений у детей на сегодняшний день невозможно. У большинства детей заболевание, связанное с «омикроном», завершается без последствий, — рассказала Руженцова.

Специалист добавила, что некоторые пациенты всё же испытывают утомляемость, головные боли, невысокое повышение температуры после «омикрона». Она уточнила, что детям с такими симптомами следует находиться под наблюдением врача, а при необходимости пройти обследование.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что человек, который переболел штаммом «дельта», не приобретает иммунитет от «омикрон»-штамма, и наоборот. Он предположил, что как только закончится волна «омикрона», начнётся очередная волна предыдущего штамма. Он отметил, что если его теория подтвердится, то график заболеваемости будет напоминать «двугорбого верблюда».