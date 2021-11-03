В Роспотребнадзоре рассказали об изменившихся симптомах COVID-19

Симптомы коронавируса стали всё больше напоминать ОРВИ и грипп, поскольку у большинства пациентов встречается насморк и боль в горле. Об этом замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила в беседе с РИА Новости, отметив отошедшую в тень потерю обоняния и вкуса.

Подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30–50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ, — подчеркнула доктор медицинских наук.

Она добавила, что вирус способен размножаться в кишечнике даже после выздоровления. Причём у некоторых пациентов его обнаруживают спустя несколько месяцев после болезни, предупредила профессор.

Ранее стало известно, что ситуации, когда у пациента наблюдаются симптомы заражения коронавирусом, а тест даёт отрицательный результат, на практике случаются. Это объясняется тем, что вероятность обнаружить COVID-19 при тестировании на четвёртый–пятый день болезни снижается, заявила Наталья Пшеничная.