В Роспотребнадзоре рассказали о заразности пациентов с отрицательным тестом

Отрицательный результат теста на коронавирус, как правило, говорит о том, что больной больше не заразен. Об этом заявила заместитель директора НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, назвавшая также случаи, когда бывают исключения, сообщает РИА Новости.

В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента, — пояснила доктор медицинских наук.

Она уточнила, что в настоящее время таких ложноотрицательных тестов фиксируется единицы, поскольку используются тест-системы с высокой чувствительностью, а техника медиков уже отработана.

Руженцова также рассказала, что у пациентов с пневмонией или поражением других органов коронавирус может находиться в соответствующих тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки. Однако и передача возбудителей окружающим в таких случаях маловероятна, поскольку больные получают соответствующую терапию в стационарах, подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что риск ввоза в Россию новых вариантов коронавирусной инфекции возрос после объявления нерабочих дней. Об этом заявил профессор центра имени Гамалеи Александр Бутенко. По его словам, виновато в этом «головотяпство» некоторых россиян.Он уверен: путешествуя по заграничным курортам во время пандемии, россияне рискуют не только собственным здоровьем.