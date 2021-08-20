В Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости холерой в России

Все регистрируемые случаи заражения холерой на территории России являются единичными и завозными. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

В организации отметили, что благодаря своевременной диагностике и наличию лекарственных препаратов эпидемий холеры в РФ не было с 1926 года.

Профилактика опасного недуга состоит из подготовки сотрудников, мониторинга лиц, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидситуацией, контроля за качеством воды и отслеживания вспышек по всему миру.

Но не стоит забывать и о том, что завозные единичные заболевания могут служить толчком для эпидемической вспышки. Основным методом лечения холеры является регидратация организма — восстановление воды и солей, потерянных во время тяжёлой диареи и рвоты, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В качестве профилактики холеры в ведомстве рекомендовали тщательно мыть руки, особенно перед приготовлением и приёмом пищи, обрабатывать продукты, в том числе кипятить питьевую воду, а в путешествиях уделять этому особое внимание.

Основные симптомы холеры в тяжёлой форме — водянистая диарея, рвота, обезвоживающие организм. Отсутствие своевременного лечения может привести к смерти больного. До первых признаков недуга может пройти до 12 часов после заражения.

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