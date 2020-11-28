В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии привитых «ЭпиВакКороной»

https://static.news.ru/photo/628316ea-32ef-11eb-b2a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роспотребнадзор/ТАСС

Добровольцы в возрасте старше 60 лет, получившие вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», чувствуют себя хорошо. Каких-либо жалоб и неблагоприятных явления, связанных с прививкой, у них нет.

Об этом ТАСС рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что к настоящему моменту привиты 50 из 150 добровольцев данной возрастной категории. Кроме того, продолжается набор людей в возрасте от 18 лет для другого пострегистрационного исследования.

Испытания вакцины проходят в Москве, Подмосковье, Казани, Тюмени, Калининграде и Новосибирской области. Расширять их географию пока не планируется.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана специалистами центра «Вектор». Регистрационное удостоверение препарат получил в середине октября.

«ЭпиВакКорона» — вторая отечественная вакцина от коронавируса. Первой является «Спутник V», созданная в центре имени Гамалеи. Она была зарегистрирована в августе. В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре «Вектор» ведётся работа над ещё тремя вакцинами от COVID-19. Это будут рекомбинантные препараты на основе вирусов гриппа А, кори и везикулярного стоматита.