https://static.news.ru/photo/f9cb350a-6c4d-11ea-a846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Российские тест-системы для диагностики коронавируса обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Они не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в России на наличие коронавируса проверено уже более 163,5 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде заявил, что число заражений коронавирусом в стране превысило 21,6 тысячи человек. За сутки заболели 1028 человек, 129 больных скончались, а общее число погибших достигло 1685. В настоящий момент в Иране излечились от коронавируса 7913 человек.

По состоянию на 22 марта общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.