В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с памятью после коронавируса

Пациенты после коронавирусной инфекции жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность, снижение скорости принятия решений. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, после перенесённого заболевания пациенты жалуются на понижение концентрации внимания и быстроты принятия решений, отмечают повышенную забывчивость, рассеянность, сонливость, заторможенность. По мере восстановления организма эти симптомы уменьшаются, однако в то время как у одних они проходят в течение нескольких дней или недель, то у других они длятся месяцами в зависимости от состояния конкретного человека и возможных сопутствующих заболеваний.

Ранее учёные Южно-Уральского госуниверситета сообщили о необычном способе остановить распространение коронавируса. Для этого надо правильно расположить перегородки в помещении. По их данным, из-за циркуляции воздуха соблюдение дистанции между людьми в замкнутых пространствах не всегда защищает от вируса. Правильное же расположение перегородок позволит снизить распространение респираторных вирусов в закрытых помещениях.