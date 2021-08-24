В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с памятью после коронавируса

Пациенты после коронавирусной инфекции жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность, снижение скорости принятия решений. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По её словам, после перенесённого заболевания пациенты
Ранее учёные Южно-Уральского госуниверситета сообщили о необычном способе остановить распространение коронавируса. Для этого надо правильно расположить перегородки в помещении. По их данным, из-за циркуляции воздуха соблюдение дистанции между людьми в замкнутых пространствах не всегда защищает от вируса. Правильное же расположение перегородок позволит снизить распространение респираторных вирусов в закрытых помещениях.