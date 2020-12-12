В Роспотребнадзоре рассказали о первом пациенте с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3aed58a2-3d3f-11eb-a5b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Распространение коронавируса в России началось с одного пациента. О его обнаружении заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, первый пациент в России, с которого началось шествие пандемии COVID-19, появился 1 марта, а к 17 марта количество заболевших уже превысило сотню, сообщила она в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Да, конечно, мы знаем, он появился у нас буквально 1 марта... Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию, — сказала Попова.

Она также добавила, что первыми выявленными случаями COVID-19 в России были три завезённые из Китая, но они не дали распространения инфекции.

Роспотребнадзор планирует внедрять лучшие мировые методики для массового тестирования населения на коронавирус. Это станет эффективным средством в борьбе с новой болезнью, отметила Попова.

В настоящий момент российскими лабораториями используется ПЦР-диагностика. Она показывает высокую точность, но 48-часовой срок получения результата не позволяет полностью взять под контроль масштаб распространения вируса. По заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, каждое восьмое обращение на горячую линию — жалоба на задержку получения результатов анализа.

Между тем экспресс-диагностика признана крайне эффективной мерой борьбы с распространением COVID в мире. И одним из наиболее удачных примеров является опыт Южной Кореи: благодаря массовому экспресс-тестированию населения на COVID-19 удалось в короткие сроки остановить рост заболеваемости.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зарегистрированы единичные случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. По её словам, эти случаи изучаются специальной рабочей группой учёных. Попова подчеркнула, что случаи повторного заражения уникальны, они единичны и возникают у людей с ослабленным иммунитетом.