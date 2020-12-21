В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме COVID-19

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Новый тип коронавируса, который появился в Великобритании в ноябре, является очередной мутацией в геноме инфекции и занимает порядка 3%. На течение болезни штамм не имеет сильного влияния. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

На мой взгляд, это очередная мутация. Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать, и это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер и имеет, прежде всего, эпидемиологическое значение для того, чтобы служить в качестве маркера за распространением того или иного штамма, — объяснил Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом данных о том, что мутировавший штамм COVID-19 будет на 70% заразнее нынешнего, нет. По словам эпидемиолога, новая разновидность выделена ещё в нескольких странах, помимо Британии. Все акценты расставят наблюдения за новым геномом коронавируса.

Свойство о том, что он способен заражать большее число людей, официально не подтверждено никем, — сказал Горелов.

Британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Ранее агентство ЕС по лекарствам заявило, что нельзя с уверенностью сказать, что вакцина от коронавирусной инфекции не будет работать против нового типа вируса, который был обнаружен в Великобритании, писал NEWS.ru.