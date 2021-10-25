В Роспотребнадзоре рассказали, когда снимут ограничения в Петербурге

Антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге продолжат действовать до тех пор, пока 80% населения не пройдёт вакцинацию. Об этом заявила глава отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия на видеоконференции по вопросу функционирования организаций Санкт-Петербурга в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости.

Поставлена задача привить не менее 80%. Это общее требование. <...> Добиваться коллективного иммунитета нужно за счёт вакцинации. Причём сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это как необходимую меру, — сказала Чхинджерия.

Она отметила, что в дальнейшем власти планируют проводить вакцинацию от COVID-19 ежегодно, по аналогии с эпидемиями гриппа. По словам чиновницы, достижение коллективного иммунитета является единственной возможностью выхода из пандемии и возвращения к привычной жизни.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а также ужесточили ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, приостанавливается работа общепита, объектов розничной торговли, фитнес-центров, бассейнов, океанариумов и аттракционов. Аптеки и продовольственные магазины продолжают работать.

Музеи и театры будут разрешать доступ только при наличии у посетителей QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Гостиничный сектор будет заселять постояльцев также после предъявления QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.