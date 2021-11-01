В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидать пик заболеваемости COVID-19

Россия может достигнуть пика заболеваемости COVID-19 уже в ближайшее время. Сейчас ситуация остаётся напряжённой, однако после окончания выходных дней может наступить стабилизация. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире российского общества «Знание», передаёт «Интерфакс».

Ситуация, к сожалению, с заболеваемостью достаточно напряжённая, если не сказать больше. Лечебные учреждения практически загружены полностью, цифры впечатляют. Хочется надеяться, что в ближайшее время мы достигнем уже пика, — сказала Пшеничная.

Она добавила, что в одних регионах наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, в то время как в других показатели остаются на одном уровне. При этом, по словам Пшеничной, в целом по России фиксируется рост заражений. Она отметила, что ситуация может стабилизироваться после окончания нерабочей недели.

Эпидемиолог также привела статистику заболеваемости по возрастам. По её словам, в последние несколько недель чаще болели дети и люди пожилого возраста, много заражений отмечалось в категории 20–40 лет. Пшеничная подчеркнула, что непривитые граждане этого возраста, находящиеся в стационарах, переносят заболевание тяжело, несмотря на отсутствие факторов риска.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о возможности появления нового варианта коронавируса. Там уверены, что это может быть спровоцировано выраженными процессами изменения доминирующего штамма «дельта».