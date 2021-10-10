В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 переносится легче

Заболевание после заражения коронавирусной инфекцией будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным человек был в маске. Также необходимым условием для этого является полоскание горла, мытьё рук и лица, заявили врачи Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости.

Заместитель директора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова пояснила , что при названных условиях человек получает меньшую дозу вируса.

Если при контакте с инфицированным человек находился в маске, после контакта помыл руки, лицо, прополоскал горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого, то в организм попадёт меньшая доза, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее, — подчеркнула она.

Младший научный этого института, врач-терапевт Дарья Хавкина добавила, что новый штамм коронавируса в целом не повлиял на сроки болезни. При этом осложнения при нём проявляются быстрее, порой на пятый день.

Тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболевания, отметили врачи.

Ранее стало известно, что повышенная температура тела может сохраняться более полугода после перенесённого коронавируса. Также остаётся неразрешённой проблемой и потеря обоняния после заболевания, рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев. Диагностика не может объяснить эти явления. По словам врача, тщательное обследование не выявляет причин такой симптоматики.