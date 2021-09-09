В Роспотребнадзоре рассказали, когда будет готов тест на вирус нипах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тест-система для выявления смертельно опасного вируса нипах будет готова уже на следующей неделе. Её слова приводит РИА Новости.

Буквально днями прошла информация о вирусе нипах в Индии, и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы выявлять, — сказала Попова.

5 сентября в Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах. В штате Керала скончался подросток 12 лет. Симптомы опасного вируса выявлены у 11 человек, ещё 250 человек власти страны проверяют на заболевание.

Вирус нипах был включён в список Всемирной организации здравоохранения как один из наиболее опасных для человечества. Лекарств и вакцин для лечения этой инфекции нет. У фармацевтических компаний пока не существует проекта по созданию препарата для противодействия нипаху. В качестве лечения болезни применяется симптоматическая интенсивная терапия.