В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить память после COVID

В решении проблем с памятью, возникших во время заболевания коронавирусом или после выздоровления, помогут витамины группы В, запоминание стихов, решение математических задач и разгадывание кроссвордов. Об этом РИА Новости рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Они пояснили, что полное восстановление памяти после перенесённого COVID возможно, но это довольно длительный процесс. Обычно восстановительный период составляет полтора-два месяца, но может длиться и до полугода.

Универсальной схемы реабилитации нет. Для каждого пациента терапевт или невропатолог подбирают индивидуальный курс.

Степень выраженности нарушений памяти, по словам медиков, зависит от тяжести перенесённого коронавируса и того, какие изменения были у человека до заражения COVID. Они отметили , что вакцинация существенно снижает не только тяжесть заболевания, но и негативные последствия, в том числе нарушения памяти.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые официально дала определение постковидного синдрома. Самыми его распространёнными симптомами в ВОЗ назвали усталость, затруднение дыхания и затуманенное сознание. В организации отметили, что они длятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены другим диагнозом.