В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить аппетит после COVID-19

Пациентам, перенёсшим коронавирус и потерявшим аппетит рекомендуется принимать сипинговые смеси: расфасованные небольшими порциями питательные смеси, которые пьют через трубочку несколько раз в день. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
По словам эксперта, после COVID пациенты часто
Если с аппетитом у человека всё в порядке, Маргарита Провоторова рекомендует принимать пищу хотя бы три раза в день, если нет каких-либо заболеваний, при которых требуется питаться через определённые интервалы.
При этом Провоторова отмечает, что говорить о развитии гиповитаминоза после COVID-19 неправильно. Однако если человек в результате перенесённой болезни долгое время плохо ел, уровень полезных микронутриентов может снизиться.
Ранее Маргарита Провоторова назвала продукты, которые помогают восстановиться после COVID-19.