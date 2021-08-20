В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить аппетит после COVID-19

Пациентам, перенёсшим коронавирус и потерявшим аппетит рекомендуется принимать сипинговые смеси: расфасованные небольшими порциями питательные смеси, которые пьют через трубочку несколько раз в день. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

По словам эксперта, после COVID пациенты часто жалуются на отсутствие аппетита. Предполагается, что сипинговые смеси помогут человеку поддержать необходимый энергетический баланс.

Если с аппетитом у человека всё в порядке, Маргарита Провоторова рекомендует принимать пищу хотя бы три раза в день, если нет каких-либо заболеваний, при которых требуется питаться через определённые интервалы.

При этом Провоторова отмечает, что говорить о развитии гиповитаминоза после COVID-19 неправильно. Однако если человек в результате перенесённой болезни долгое время плохо ел, уровень полезных микронутриентов может снизиться.

Ранее Маргарита Провоторова назвала продукты, которые помогают восстановиться после COVID-19.