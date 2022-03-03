В Роспотребнадзоре рассказали, как узнать, болел ли привитый COVID-19

Руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала, что для того, чтобы определить, болел ли привитый человек COVID или нет, нужно сдать определённый анализ. По её словам, после болезни коронавирусом у людей появляются антитела к нуклеокапсиду, который является индикатором контакта с вирусом, сообщает РИА Новости.

Когда мы болеем, то контактируем с целым вирусом, со всеми его структурами, и значит, после болезни у нас появляются антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду, — рассказала Тиванова.

Она добавила, что отсутствие антител к нуклеокапсиду может свидетельствовать о том, что человек был привит от коронавируса, но ещё не переболел им. Эксперт при этом уточнила, что это действительно, когда человек прививался вакциной, которая не содержит убитый вирус целиком.

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик ранее рассказал, что у пациентов, которые заражаются штаммом коронавируса «стелс-омикрон», появляется симптом потери обоняния, который почти не проявлялся у пациентов в период доминирования «дельты». Он отметил, что последний раз люди теряли чувство запаха при заболевании оригинальным уханьским штаммом коронавируса. «Стелс-омикрон» был обнаружен в январе 2022 года в Швеции.