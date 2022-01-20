В Роспотребнадзоре рассказали, как проходит повторное заражение «омикроном»

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что у переболевших коронавирусом пациентов повторное заражение «омикрон»-штаммом протекает либо бессимптомно, либо с симптомами ОРВИ. Шанс повторно заразиться этим штаммом составляет 15-20%, пишет ТАСС.

По её словам, когда переболевший заражается «омикроном», у него может появиться заложенность носа. В некоторых случаях могут также проявиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке, некоторых беспокоит периодический сухой кашель. Иногда поднимается температура тела.

Может отмечаться подъём температуры и до более высоких цифр — 38-38,5 градуса. То есть пока то, что мы видим, очень напоминает по клиническому течению ОРВИ или грипп, — сказала Пшеничная.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что среди людей, уже перенёсших коронавирус, увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма «омикрон». По его словам, число повторно заразившихся возросло от 5 до 10 раз. Он назвал ситуацию напряжённой, посоветовав россиянам соблюдать меры безопасности и заботиться о своём здоровье.