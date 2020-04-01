В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина

https://static.news.ru/photo/ffe1e768-744f-11ea-a407-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. Pfeiffer/Arco Images/Global Look Press

Роспотребнадзор дал советы по обработке купленных продуктов во время пандемии коронавируса.

Отмечается, все овощи и фрукты сразу после прихода из магазина необходимо вымыть. Кроме того, товары в упаковках следует протереть антибактериальными салфетками.

При этом герметично упакованные продукты можно смело мыть с мылом. Эти и другие советы доступны на сайте стопкоронавирус.рф .

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что полностью избавиться от угрозы коронавируса невозможно. По его словам, уменьшить риск заражения можно, если придерживаться некоторых правил.