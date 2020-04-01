В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина

Роспотребнадзор дал советы по обработке купленных продуктов во время пандемии коронавируса.
Отмечается, все овощи и фрукты сразу после прихода из магазина необходимо вымыть. Кроме того, товары в упаковках следует протереть антибактериальными салфетками.
При этом герметично упакованные продукты можно смело мыть с мылом. Эти и другие советы доступны на сайте
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что полностью избавиться от угрозы коронавируса невозможно. По его словам, уменьшить риск заражения можно, если придерживаться некоторых правил.
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