https://static.news.ru/photo/574daec4-3233-11ea-8b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Москве предупредили россиян, что бани и сауны являются «объектами повышенного эпидемиологического риска», а их посещение полезно для здоровья только в том случае, если в заведении соблюдаются санитарные нормы.

Всем посетителям с целью профилактики грибковых, вирусных и других заболеваний следует использовать только индивидуальную обувь и средства личной гигиены, стараться избегать контакта тела с поверхностями и оборудованием, использовать полотенца для сидения, — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора регулярно проверяют подобные заведения, обращая особое внимание на безопасность воды в бассейнах и купелях, качество уборки и дезинфекции, проведение медосмотров и вакцинации сотрудников, а также на соблюдение требований по «недопущению ухудшения условий проживания» жителей жилых домов, в которых нередко располагаются бани и сауны.

Как писал NEWS.ru, шаурма, заправленные майонезом и сметаной салаты, а также пирожные и торты с кремом представляют наибольшую опасность для посетителей ресторанов с точки зрения возникновения инфекций, сообщили в Роспотребнадзоре. Также можно отравиться блюдами из рубленого мяса и студнем.