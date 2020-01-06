Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Москве предупредили россиян, что бани и сауны являются «объектами повышенного эпидемиологического риска», а их посещение полезно для здоровья только в том случае, если в заведении соблюдаются санитарные нормы.
Всем посетителям с целью профилактики грибковых, вирусных и других заболеваний следует использовать только индивидуальную обувь и средства личной гигиены, стараться избегать контакта тела с поверхностями и оборудованием, использовать полотенца для сидения, — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники Роспотребнадзора регулярно проверяют подобные заведения, обращая особое внимание на безопасность воды в бассейнах и купелях, качество уборки и дезинфекции, проведение медосмотров и вакцинации сотрудников, а также на соблюдение требований по «недопущению ухудшения условий проживания» жителей жилых домов, в которых нередко располагаются бани и сауны.
Как писал NEWS.ru, шаурма, заправленные майонезом и сметаной салаты, а также пирожные и торты с кремом представляют наибольшую опасность для посетителей ресторанов с точки зрения возникновения инфекций, сообщили в Роспотребнадзоре. Также можно отравиться блюдами из рубленого мяса и студнем.