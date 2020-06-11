В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в Москве

https://static.news.ru/photo/345eb9e6-abcb-11ea-bc49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора дали ряд советов, следуя которым можно обезопасить себя от перегрева в Москве. Температура воздуха в столице на сегодняшний день превышает климатическую норму на 7-8 градусов.

Во-первых, отметили эксперты, в такую погоду стоит ограничить время пребывания на солнце и снизить физические нагрузки. При выходе на улицу лучше всего покрывать голову лёгкой шляпой или кепкой — такая защита поможет избежать теплового удара. Одеваться в жару стоит в лёгкие, сделанные из натуральных тканей вещи. Также рекомендуется носить солнцезащитные очки и брать с собой на улицу зонтик.

Помещения необходимо регулярно проветривать, открывая форточки. При возможности следует использовать вентилятор. Днём желательно принимать прохладный душ, а для поездок в транспорте лучше всего выбирать время, когда жара немного спадает — утро или вечер.

Также специалисты дали советы по питанию. От жирной пищи в жару стоит отказаться, мясо заменить рыбой или морепродуктами. Есть лучше утром и вечером. Кроме того, в течение дня рекомендуется выпивать 1,5 литра жидкости, отказываясь при этом от спиртных, сладких или газированных напитков, передаёт телеканал «Москва 24».

В ближайшие дни жителей России ожидает аномальная жара. Высокая температура накрыла многие регионы страны, на южных рубежах она и вовсе может достигнуть 42 градусов. Обновление температурных рекордов синоптики предвещают и Москве, где уровень тепла выше нормы на 7-8 градусов. Однако такая погода сулит не только хорошее настроение после пережитого режима самоизоляции, но и риски для здоровья. NEWS.ru выяснял, кому стоит внимательнее относиться к своему состоянию в этот период.