https://static.news.ru/photo/c1c478d8-2fa8-11ea-b181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Barbara Boensch/imageBROKER.com/Global Look Press

Шаурма, заправленные майонезом и сметаной салаты, а также пирожные и торты с кремом представляют наибольшую опасность для посетителей ресторанов с точки зрения возникновения инфекций.

Также можно отравиться блюдами из рубленого мяса и студнем. Кроме того, бактерии и вирусы могут находиться на плохо помытых овощах и фруктах, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что с едой передаются возбудители норовирусной и ротавирусной инфекций, сальмонеллезов, иерсиниозов, гепатита А, дизентерии и кампилобактериозов.

В ведомстве советуют в случае недомогания обратиться ко врачу. Чек из точки общепита можно заменить банковской выпиской со счёта, если оплата была произведена по карте. Также необходимо найти нескольких свидетелей. А владельцу ресторана следует написать претензию, приложив к ней медицинское заключение и копию чека.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора советуют не запасаться салатами впрок к новогоднему столу и не готовить их в больших количествах. Иначе можно получить кишечную инфекцию, так как салаты быстро портятся. Лучше всего всё приготовленное съесть сразу, а продукты покупать в проверенных магазинах и с хорошим сроком годности. В сложных блюдах, таких как многокомпонентные салаты, заливное и прочее, повышается риск развития микробов и вирусов, так как для них это хорошая питательная среда.