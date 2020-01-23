https://static.news.ru/photo/41d60096-3dd2-11ea-a65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель Международного научно-образовательного центра биобезопасности Роспотребнадзора Михаил Щелканов скептически отнёсся к заявлениям уральских учёных, которые предложили использовать против коронавируса свой препарат. Разработанный в вузе «Триазавирин» считается эффективным против РНК-вирусов, к группе которых относится и тот, что устроил вспышку нового заболевания в Китае.

«Триазаверин» не является уникальным препаратом. А что касается его эффективности по отношению к новому вирусу, её могут показать только лабораторные исследования, — пояснил специалист «Ридусу».

По словам спикера, из эпицентра эпидемии вирус будет заноситься на территории сопредельных провинций Китая и соседних стран.

Однако не надо думать, что, например, территория Циньцзяна также опасна, как и весь Китай. Понятно, что Ухань уже закрыт. Но я бы вообще срединный Китай объезжал стороной. Кроме того, я рекомендую чаще обращаться к сайту Роспотребнадзора, если вам нужно выехать куда- то за пределы РФ, — добавил доктор биологических наук.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что массовые прививки от коронавируса не нужны.

23 января Комитет по чрезвычайной ситуации организации ВОЗ должен обсудить, стоит ли объявлять режим ЧС в связи со вспышкой в КНР новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду.

Местом распространения вируса стал город Ухань. Первые госпитализированные говорили, что почувствовали недомогание после посещения рынка свежих морепродуктов. Позже новые пациенты говорили, что не посещали этих мест. Недавно выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики.

Число погибших в Китае от новой пневмонии уже увеличилось до 17. Диагноз подтверждён у 617 человек, 95 заражённых находятся в критическом состоянии. Тесно контактировали с заболевшими более 5,8 тысяч граждан, часть из них уже выпущена из-под карантина.

Новый тип коронавируса, вероятно, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, пришли к выводу китайские учёные. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек, писал NEWS.ru.