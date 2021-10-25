В Роспотребнадзоре прокомментировали число антител для защиты от COVID-19

Пока неизвестно, какой уровень антител к COVID-19 способен обеспечить защиту от заражения. Об этом в эфире Первого канала заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт РИА Новости.

Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим, — сказала Попова.

Она напомнила о необходимости ревакцинации от коронавируса раз в шесть месяцев.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что отсутствие антител к коронавирусу после вакцинации двумя разными препаратами говорит о «редкой иммунологической поломке». Он посоветовал таким пациентам обращаться к иммунологу. При этом учёный отметил, что тесты на антитела необходимы лишь в научных целях, в частности, для отслеживания распространения инфекции.