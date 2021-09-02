В Роспотребнадзоре предсказали осенний рост заболеваемости коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предсказала типичный для осеннего сезона рост заболеваемости, в частности, коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в рамках Восточного экономического форума, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Мы ожидаем подъём (заболеваемости коронавирусом. — NEWS.ru), это закономерно. <...> Мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъём будет ниже, — призналась Попова.

Глава Роспотребнадзора заявила, что осенью, согласно «эпидемиологической закономерности», люди чаще болеют вирусными и инфекционными заболеваниями и коронавирус — не исключение. Причин роста заболеваемости может быть много: например, возвращение россиян из отпусков в города, а детей — в школы, переход с дистанционного формата работы или обучения на очный и многие другие эпидемиологические и вирусологические причины, которые «во второй декаде сентября дают всплеск острых респираторных вирусных инфекций».

Ранее Попова сообщила о начале вакцинации россиян от гриппа. Она отметила стабильный уровень заболеваемости ОРВИ, одновременно с этим заявив о случаях гриппа, вызванных вирусом А H3N2.