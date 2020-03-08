https://static.news.ru/photo/5dc96fa0-6149-11ea-affc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова пояснила, что все лабораторные работы, проводящиеся с использованием материалов, взятых у человека, инфицированного коронавирусом, должны проводиться только в лабораториях, имеющих специальную лицензию.

Любые клинико-диагностические и лабораторные работы, связанные с использованием потенциально инфицированного СOVID-19 материала, могут проводиться исключительно в лабораториях, имеющих лицензию на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных II степени потенциальной опасности, — говорится в письме руководителя Роспотребнадзора начальникам территориальных управлений ведомства.

Как писал NEWS.ru, специалисты Департамента здравоохранения Москвы дали подробные ответы на все вопросы, связанные с коронавирусом​. В частности, они разъяснили, что при карантине нельзя покидать место своего проживания, посещать учёбу и работу, от контактов с родственниками в это время стоит воздержаться, но при этом их никто не обязывает тоже соблюдать карантин. При 14-дневной самоизоляции на улицу можно выходить в случае крайней необходимости (выбросить мусор и выгулять собаку), но только в малолюдное время и в медицинской маске. Покупать еду москвичам предлагают через службу доставки, друзей и знакомых.