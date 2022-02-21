В Роспотребнадзоре перечислили смертельные последствия коронавируса

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова перечислила смертельные последствия COVID-19. В интервью «Российской газете» она сообщила, что у пациентов, которые перенесли коронавирус, часто возникают сердечные заболевания.

Руженцова отметила , что, по дан­ным учёных Вашингтонского университета, шансы получить тромботические осложнения после болезни возрастают в два-три раза, риск инфар­кта — на 63%, а инс­ульта — на 52%. Однако при распространении «омикрон»-штамма эти осложнения встречаются реже.

Прим­ерно такие же данные были получены при анализе сосудистых осложнений у пациентов после COVID-19 сотрудниками наш­его института <...>, у 15% пациентов после завершения основно­го курса лечения, че­рез месяц от начала заболевания остаются и прогрессируют признаки поражения сос­удов, — заявила медик.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что коронавирус может спровоцировать такие опасные офтальмологические заболевания, как катаракта и конъюнктивит. По её словам, COVID способен поражать зрительные нервы. Офтальмолог подчеркнула, что подобные осложнения вызваны последствиями коронавируса, а не способом его попадания в организм пациента.