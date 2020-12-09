В Роспотребнадзоре отметили стабилизацию ситуации с COVID в Москве

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Ситуация с распространением коронавируса в Москве, вероятно, начала стабилизироваться, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что в регионах ситуация запаздывает на 2-3 недели по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом.

Ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации, потому что в основном вклад в заболеваемость вносят Москва и Санкт-Петербург, — цитирует Горелова РИА Новости.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что суточные показатели прироста числа заболевших сейчас не дают отчётливого представления о ситуации. Он отметил, что важнее следить за коэффициентом распространения в регионах. Так в Москве индекс распространения держится на уровне 0,81, а в Санкт-Петербурге он превышает единицу.

Поэтому стабилизацию мы ждали и вчера уже говорили о том, можно ли верить математическим прогнозам. Один из них говорит, что ситуация стабилизируется к 12 декабря в Москве, к 16 декабря — в Санкт-Петербурге, а к 26 декабря — вся Россия. Но это не наш математический прогноз, ошиблись математики или нет, покажет жизнь, — подвёл итог Горелов.

Ранее NEWS.ru писал, что коэффициенты распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории как России, так и Москвы 10 декабря оказались самыми низкими с начала осенней волны эпидемии. По стране показатель упал до 0,96, а в столице — до 0,81. Об этом стало известно после проведённых подсчётов данных, предоставленных федеральным оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.