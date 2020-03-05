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Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса объяснили, почему мужчины живут меньше женщин. Оказалось, что в этом виноваты половые хромосомы XY.

Учёные пытались проверить гипотезу, по которой Y-хромосомы не могут защитить организм от мутаций в X-хромосомах. Они предполагали, что вторая копия половой хромосомы может корректировать изменения ДНК, заменяя повреждённую пару. Исследователи...