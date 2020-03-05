https://static.news.ru/photo/c60b64ce-5f14-11ea-8551-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Петербурге студентов, проживающих в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова, поместили под медицинское наблюдение. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Студенты в общежитии в Санкт-Петербурге помещены под медицинское наблюдение, а не под карантин, — передаёт ТАСС.
Отмечается, что студенты будут наблюдаться врачом в течение двух недель и обучаться дистанционно.
Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 2 марта, она затронула более 97 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3350 заболевших. Выздороветь удалось более чем 53 тысячам пациентов.
Ранее NEWS.ru сообщил, что студентов медвуза Санкт-Петербурга заперли в общежитии из-за коронавируса.