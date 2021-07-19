В Роспотребнадзоре опровергли данные по летальности штамма «дельта»

Утверждения о большей летальности индийского штамма коронавируса «дельта» не совсем верны. Смертность от него ниже весенних показателей прошлого года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он отметил, что штамм «дельта» более заразен, отличается коротким инкубационным периодом и поражает в основном людей в возрасте от 14 до 29 лет.

Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась, — сказал специалист.

По его словам, благодаря существующим реанимационным мероприятиям, относительная летальность «бесспорно ниже, даже в случаях протекания болезни в тяжёлой форме.

Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев назвал штамм «дельта» более «зловредным», поскольку его заразность в несколько раз выше, чем у первоначального вируса. Он также предположил, что и смертность от него выше, так как этим штаммом болеет больше людей.

С Малышевым согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По её мнению, летальность индийского штамма выше в полтора раза.