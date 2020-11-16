Эпидемиолог оценил возможность повторного заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/a6aa879c-2839-11eb-bd3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

«Документированного случая повторного заражения коронавирусом в России нет, однако оно возможно. Об этом заявил заместитель руководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Наука подтверждает данную ситуацию. Документированные случаи повторного заражения крайне редки. В России нет ещё ни одного документированного повторного случая, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» эксперт.

Ранее член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин заявил, что повторному заражению COVID-19 в наибольшей степени подвержены врачи, которые работают с больными коронавирусом. Ведь концентрация инфекции в помещениях, где работают такие специалисты, настолько высока, что даже антитела могут не спасти человека. Полную защиту медикам, которые работают в «красной зоне», могли бы обеспечить герметические костюмы биологической защиты. Эксперт пояснил, что в таких, к примеру, находились специалисты, которые работали с отравляющим веществом группы «Новичок» в Солсбери.

Также исследования показали, что если при первом заражении COVID-19 иммунитет был выражен очень слабо, а это может быть и при бессимптомной форме, тогда человек имеет шансы заболеть повторно. Как будет протекать болезнь во второй раз — легче или тяжелее, — специалисты пока ответить не могут, поскольку вопрос недостаточно изучен, писал NEWS.ru.