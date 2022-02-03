В Роспотребнадзоре оценили риски превращения COVID в сезонную инфекцию

Пока что не стоит говорить о превращении коронавируса в сезонную инфекцию, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его мнению, коронавирус не обладает чертами, которые могли бы говорить о его способности стать сезонной инфекцией, пишет Lenta.ru.

Он напомнил, что Россия пока не достигла коллективного иммунитета: минимальные показатели по вакцинированности населения от COVID должны составлять не менее 80%. По мнению медика, эпидемиологический процесс в России по-прежнему продолжается. При этом Горелов напомнил, что «омикрон» пока не вытеснил «дельту» на всей территории страны.

«Дельта» пока не исчезла в России окончательно, и ещё немало регионов, где она занимает значительное место в структуре заболеваемости, — заверил специалист.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что каждый перенесённый человеком коронавирус будет всё сильнее «старить» организм и сокращать продолжительность жизни. По её мнению, COVID-19 может стать сезонным заболеванием, а значит, люди будут повторно заражаться вирусом много раз.

По её мнению, следующий после «омикрона» штамм вряд ли будет более заразным или более опасным для здоровья. Она аргументировала свою позицию тем, что показатель нового штамма по заразности настолько велик, что вряд ли какая-либо мутация COVID может быть более вирулентной.