В Роспотребнадзоре объяснили рост числа больных гриппом и ОРВИ среди детей

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Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 3–6 лет и 7–14 лет связан с возобновлением функционирования детских коллективов, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве. В ведомстве уточнили, что на третьей неделе 2023 года эпидемиологическая ситуация в столице остается нестабильной.

В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения, среди взрослого населения старше 15 лет, среди детей 0–2 лет. В связи с возобновлением функционирования детских коллективов регистрируется рост заболеваемости среди детей 3–6 лет и 7–14 лет, — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в Москве привито от гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60% от численности населения города, из них детей — 1 518 482 (охват — 69,7%).

Терапевт Андрей Рябков рассказал, что восстановление организма после гриппа может длиться более трех месяцев. Эксперт отметил, что при легкой форме вирусного заболевания человек может восстановиться в течение 7–10 дней, а при средней тяжести — от 10 до 14 дней. Он подчеркнул, что данные сроки зависят также от состояния иммунитета и наличия хронических заболеваний.

Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил об опасности самолечения антибиотиками. По его словам, вирусы не лечатся антибиотиками, самолечение антибактериальными препаратами без назначения врача может привести к дисбактериозу и устойчивости к противомикробным лекарствам.