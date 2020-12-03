В Роспотребнадзоре объяснили опасность масок с клапаном

https://static.news.ru/photo/08076f40-35ec-11eb-bd39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Маски с клапаном, хотя и облегчают выдох, но инфицированный человек через такую маску может заразить других. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, именно по этой причине в некоторых западных авиакомпаниях уже не пускают на борт пассажиров с такими масками.

Маски с клапаном нужны только для медицинских работников при исполнении их профессиональных обязанностей. <...> При этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдаёт окружающим, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стандартные медицинские маски защищают детей от коронавируса как минимум на 40–50% хуже, чем взрослых. Использование ребёнком данного изделия создаёт лишь иллюзию безопасности, что несёт большие риски во время пандемии. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.