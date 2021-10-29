В Роспотребнадзоре не увидели необходимости закрывать границы из-за COVID

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в сентябре этого года возросла на 18,3% в сравнении с тем же периодом 2020 года. При этом, из общего прироста смертности в сентябре более 100% приходится на смертность от COVID-19, передаёт ТАСС.

По официальным данным Росстата, смертность в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 18,3%, а в январе — сентябре 2021 года по сравнению с январём...