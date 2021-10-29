В Роспотребнадзоре не увидели необходимости закрывать границы из-за COVID
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:49, 29 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В настоящее время в России нет необходимости закрывать границы из-за пандемии коронавируса. Основное распространение инфекции происходит внутри страны. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
На сегодня нет таких условий, необходимости закрытия границ абсолютно нет. Основное распространение идёт внутри страны. Это не завозные случаи, — сказала Попова.
Она отметила, что удельный вес положительных тестов на COVID-19 среди приезжающих из-за рубежа не превышает 1%.
Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%, — уточнила глава Роспотребнадзора.
Ранее Анна Попова сообщила, что Новый год можно будет праздновать в привычном режиме, если россияне будут соблюдать правила профилактики COVID в нерабочие дни. Она также выразила надежду, что временный локдаун поможет сбить волну заболеваемости коронавирусом.