В Роспотребнадзоре назвали условие перехода COVID-19 в сезонное заболевание

При достижении коллективного иммунитета в 80% коронавирус превратится в сезонное заболевание, поскольку в этой ситуации он станет меньше меняться. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80%. В этой ситуации вирус станет сезонным, — сказал Горелов.

По его словам, основные требования о вирусе уже находятся в распоряжении учёных, однако он находится в стадии непрерывных изменений, поэтому говорить о том, что в его изучении поставлена точка, нельзя.

При этом, изменяясь, вирус получает новые свойства. Именно поэтому во многих странах, включая Россию, ведётся постоянный мониторинг циркуляции разных генотипов вируса, принципиально отличающихся друг от друга.

Горелов считает, что до того момента, пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус будет по-прежнему в фокусе внимания.

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