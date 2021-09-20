В Роспотребнадзоре назвали самый распространённый штамм COVID в России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм коронавируса «дельта» за пару месяцев вытеснил все остальные штаммы заболевания. Таким образом, он стал самым распространённым в России. Его слова приводит РИА Новости.

Штамм «дельта» появился в Российской Федерации примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране, — сказал эксперт.

Специалист уточнил, что с августа в исследованиях специалистов Роспотребнадзора практически в 100% случаев фигурирует именно этот штамм. Хафизов также предположил, что другие версии вируса могут не иметь преимуществ перед «дельтой» — это касается и «йоты», который более летален для пожилых людей, однако не получивший широкого распространения на территории России.

По словам Хафизова, вероятнее всего, штамм «дельта» распространён во всех странах, там, где секвенирование (методы, которые помогают установить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК) поставлено на поток, около 99% всех случаев заражения приходится именно на этот вариант.

Ранее учёные из американского Университета Мэриленда пришли к выводу, что из-за мутаций COVID-19 лучше передаётся по воздуху. Это создаёт опасность для человечества.