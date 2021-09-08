В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19

Одышка при наличии других респираторных симптомов — самый грозный признак коронавируса. Если она появилась, нужно срочно обратиться к врачам. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передаёт РИА Новости.

Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу, — заявила Пшеничная.

Она добавила, что симптомы известны с прошлого года, новых с того времени не появилось.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что коронавирус продолжит существовать в человеческой популяции и развиваться, как вирусы гриппа.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что прошедшие вакцинацию люди в основном не попадают в реанимацию. Он уточнил, что среди них наблюдается лёгкое течение заболевания. А вот более 92% госпитализируемых пациентов с коронавирусом не привиты.