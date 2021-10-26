В Роспотребнадзоре рассказали, как распределяется заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией не растёт только в двух регионах России. Самое большое количество заражений приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что во всех федеральных округах РФ наблюдается рост заболеваемости COVID-19 от 8 до 15%. При этом, в 32 регионах заболеваемость растёт быстрее, чем в целом по стране. По словам главы Роспотребнадзора, больше всего заражений фиксируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Увеличилась доля столичных регионов, и сейчас на Москву, Московскую область и город Санкт-Петербург приходится 35,7% всей заболеваемости в Российской Федерации, — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан уже ввели власти всех российских регионов.

26 октября в России вновь был побит рекорд суточной смертности от COVID-19. За 24 часа от инфекции скончались 1106 человек. В стране выявлено 36 446 новых случаев заражения в 85 регионах, 8% из них не имели клинических проявлений болезни. За сутки полностью выздоровели 26 973 человека. Больше всего заболевших было выявлено в Москве — 3 924, в Санкт-Петербурге и Подмосковье — 2 929 и 2 877 соответственно.